Казахстан занял 42-е место среди 181 страны в Интегрированном индексе развития почтовой связи 2026 года. Его составляет Всемирный почтовый союз, специализированное учреждение ООН. С результатом 74,9 балла Казахстан стал лучшим в Центральной Азии и оказался выше Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Израиля и Греции.

Место в общем списке мы посчитали по итоговой таблице доклада, где страны отсортированы по баллам.

Рядом с Норвегией и Португалией

По итогам рейтинга Казахстан вошел в восьмой уровень развития почты из десяти. В той же группе Норвегия, Португалия, Индия, Чехия и Люксембург. По оценке Всемирного почтового союза, почта стран этого уровня предлагает надежные услуги людям и бизнесу и заметно укрепляет устойчивость экономики.

Индекс оценивает почту по четырем направлениям. Это надежность доставки внутри страны, связи с другими странами, востребованность почтовых услуг и устойчивость к кризисам.

У Казахстана высокие оценки за устойчивость, 88,2 балла, и за надежность доставки, 84,9. По связям с миром страна набрала 68,9 балла.

Рывок за счет цифры

Главное, что выделило Казахстан в этом году, это бонусные баллы. Их начисляют за качество почтовой статистики, развитие цифровых услуг, участие в опросах союза и снижение выбросов.

Казахстан получил 11,7 балла из 14 возможных. Это четвертый результат в мире после Франции, Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Бонусы подняли Казахстан сразу на 16 мест, сильнее, чем любую другую страну, такой же рывок только у Зимбабве.

В этом году союз впервые учитывал цифровую зрелость почтовых операторов, то есть какие онлайн-услуги они предлагают людям и бизнесу.

Кто рядом

Среди соседей по региону Казахстан впереди. Узбекистан набрал 66,1 балла, Кыргызстан 53,6, Туркменистан 32,7, Таджикистан 22,7.

Казахстан опередил и ряд крупных экономик. У Турции 74,4 балла, у ОАЭ 73,4, у Саудовской Аравии 72,5, у России 70,9, у Израиля 69,2, у Греции 64,9.

Кто лидирует

Первое место у Швейцарии со 111,7 балла. В высший, десятый уровень вошли также Германия, Франция, Япония, Австрия, Австралия и Таиланд. Таиланд стал первой страной Азиатско-Тихоокеанского региона в этой группе.

Индекс выходит уже в десятый раз. В этом году средний балл стран вырос с 52,2 до 55,8, а 58 стран поднялись хотя бы на один уровень.