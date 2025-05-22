Почтальоны"Казпочта" примут участие в Национальной сельскохозяйственной переписи 2025 года в качестве интервьюеров, передаёт BAQ.KZ.

Согласно договорённостям, почтальоны будут задействованы на этапе обхода домохозяйств. Такой подход позволит оперативно восполнить кадровые ресурсы для проведения масштабного опроса, особенно в сельской местности, где почтальоны хорошо знают территорию и пользуются доверием у местных жителей. Участие в переписи также даст возможность сотрудникам получить дополнительный доход.

"Привлечение почтальонов станет наиболее эффективным и реалистичным решением. Их узнаваемость, доверие со стороны граждан и охват даже самых удалённых населённых пунктов значительно повысят надёжность всей кампании", — отметил глава Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Все привлечённые интервьюеры будут обеспечены планшетами, служебными удостоверениями и необходимыми материалами. Перед началом работы пройдёт обязательное обучение и проверка знаний.

Ожидается, что всего в переписи будут задействованы более 3500 интервьюеров, значительная часть которых — почтальоны "Казпочты" из регионов.

Напомним, 1 августа 2025 года в Казахстане стартует сельскохозяйственная перепись.

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