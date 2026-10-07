Почти 10 млрд тенге удалось сэкономить на ремонте дорог в Казахстане

Транспортные прокуроры предотвратили неэффективное расходование 9,8 млрд тенге, выделенных на ремонт республиканских автодорог.

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, нарушения нашли при проверке нескольких дорожных проектов.

Один из случаев касался среднего ремонта трассы «граница РФ (на Самару) - Шымкент». Выяснилось, что часть участков, включенных в ремонт, уже была охвачена запланированной реконструкцией дороги «Ұлғайсын - Сексеуіл».

После вмешательства прокуратуры объемы работ пересмотрели. Это позволило сэкономить 7,1 млрд тенге.

Еще один случай выявили при капитальном ремонте дороги «Жетыбай - Жанаозен - Кендерли - граница Туркменистана». В смете нашли некорректные цены на отдельные материалы и работы.

После представления прокуратуры стоимость проекта пересчитали. Она снизилась с 21,6 до 18,9 млрд тенге, то есть на 2,7 млрд.

Всего по двум дорожным проектам удалось предотвратить неэффективное расходование 9,8 млрд тенге.

В прокуратуре добавили, что проверка расходования бюджетных средств в дорожной отрасли продолжается.