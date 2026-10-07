Почти 10 млрд тенге удалось сэкономить на ремонте дорог в Казахстане
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Транспортные прокуроры предотвратили неэффективное расходование 9,8 млрд тенге, выделенных на ремонт республиканских автодорог.
Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, нарушения нашли при проверке нескольких дорожных проектов.
Один из случаев касался среднего ремонта трассы «граница РФ (на Самару) - Шымкент». Выяснилось, что часть участков, включенных в ремонт, уже была охвачена запланированной реконструкцией дороги «Ұлғайсын - Сексеуіл».
После вмешательства прокуратуры объемы работ пересмотрели. Это позволило сэкономить 7,1 млрд тенге.
Еще один случай выявили при капитальном ремонте дороги «Жетыбай - Жанаозен - Кендерли - граница Туркменистана». В смете нашли некорректные цены на отдельные материалы и работы.
После представления прокуратуры стоимость проекта пересчитали. Она снизилась с 21,6 до 18,9 млрд тенге, то есть на 2,7 млрд.
Всего по двум дорожным проектам удалось предотвратить неэффективное расходование 9,8 млрд тенге.
В прокуратуре добавили, что проверка расходования бюджетных средств в дорожной отрасли продолжается.
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