Почти 100 иностранцев работали незаконно в области Абай

С начала года в области Абай выявлено около 300 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в миграционной службе региона, призвав работодателей строго соблюдать требования закона при привлечении иностранных работников.

По данным ведомства, в ходе проверок установлено, что 41 работодатель нарушил порядок привлечения иностранной рабочей силы. Кроме того, 97 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность без законных оснований.

В миграционной службе подчеркивают, что соблюдение законодательства является важным условием стабильности и прозрачности рынка труда.

"Незаконное привлечение иностранной рабочей силы – это не только административный штраф, но и действие, подрывающее порядок и доверие в обществе. Соблюдение требований закона обеспечивает прозрачность трудовых отношений и защищает права как работодателя, так и работника", – отметил заместитель руководителя управления миграционной службы Жандос Ахметов.

В ведомстве напомнили, что привлечение иностранных специалистов требует строгого соблюдения установленных процедур и оформления всех необходимых документов.

По мнению специалистов, соблюдение миграционного законодательства способствует легальному трудоустройству иностранных граждан, поддержанию стабильной ситуации на рынке труда и укреплению правопорядка.

Полиция призывает работодателей и иностранных работников ответственно относиться к требованиям закона.