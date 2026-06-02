Почти 100 иностранцев работали незаконно в области Абай
С начала года в области Абай выявлено около 300 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в миграционной службе региона, призвав работодателей строго соблюдать требования закона при привлечении иностранных работников.
По данным ведомства, в ходе проверок установлено, что 41 работодатель нарушил порядок привлечения иностранной рабочей силы. Кроме того, 97 иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность без законных оснований.
В миграционной службе подчеркивают, что соблюдение законодательства является важным условием стабильности и прозрачности рынка труда.
"Незаконное привлечение иностранной рабочей силы – это не только административный штраф, но и действие, подрывающее порядок и доверие в обществе. Соблюдение требований закона обеспечивает прозрачность трудовых отношений и защищает права как работодателя, так и работника", – отметил заместитель руководителя управления миграционной службы Жандос Ахметов.
В ведомстве напомнили, что привлечение иностранных специалистов требует строгого соблюдения установленных процедур и оформления всех необходимых документов.
По мнению специалистов, соблюдение миграционного законодательства способствует легальному трудоустройству иностранных граждан, поддержанию стабильной ситуации на рынке труда и укреплению правопорядка.
Полиция призывает работодателей и иностранных работников ответственно относиться к требованиям закона.
"Ответственное отношение к закону – основа взаимного доверия, безопасности и устойчивого развития", – подчеркнули в миграционной службе.
