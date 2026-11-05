Почти $100 млн за первый день: казахстанские компании заинтересовали китайский рынок

Казахстанская продукция находит все больше покупателей в Китае. Уже в первый день международной импортной выставки CIIE в Шанхае отечественные компании заключили соглашения почти на 100 млн долларов. За этими договоренностями — не только новые экспортные контракты, но и перспективы совместных производств, инвестиций и развития транспортных маршрутов.

В этом году национальный павильон Казахстана объединил около 40 производителей. Они представили китайскому рынку широкий ассортимент отечественной продукции: от растительных масел, муки и кондитерских изделий до молочной продукции и напитков.

На выставке страну представляет министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. В Шанхае он ознакомился с экспозицией казахстанских предприятий, принял участие в международном экономическом форуме «Хунцяо» и провел переговоры с представителями китайского бизнеса.

Интерес к казахстанским товарам развивается на фоне роста взаимной торговли. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 48,7 млрд долларов, увеличившись на 11%. За девять месяцев 2026 года он составил уже 43,3 млрд долларов. Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако повестка переговоров не ограничилась поставками продовольствия. Казахстан заинтересован не только в том, чтобы продавать больше товаров соседнему рынку, но и в том, чтобы привлекать китайские инвестиции, развивать совместные производства и укреплять свое положение на международных торговых маршрутах.

Одной из тем визита стала инициатива «Hub-to-Hub», предполагающая создание взаимосвязанных торговых и логистических центров. Ее перспективы Арман Шаккалиев обсудил с главой администрации специального административного района Гонконг. Стороны рассмотрели возможности использования транзитного потенциала Казахстана, расширения транспортных маршрутов и продвижения товаров на зарубежные рынки.

Отдельное внимание уделили проектам с участием китайского бизнеса. Среди перспективных направлений – локализация высокотехнологичных производств в Казахстане, робототехника, строительство логистических комплексов, современных складов и распределительных центров. Также обсуждалось привлечение инвестиций в коммерческую недвижимость.

Для Казахстана такие проекты важны не только с точки зрения новых капиталовложений. Развитие логистической инфраструктуры позволит эффективнее перемещать грузы, сокращать издержки и укреплять роль страны как торгово-транспортного звена между Азией и другими регионами мира.

Казахстанская делегация участвует в девятой Китайской международной импортной выставке (CIIE), которая считается одной из крупнейших торговых площадок мира. Ежегодно она собирает тысячи компаний из более чем 160 стран и регионов. Для иностранных производителей это возможность представить свою продукцию, найти партнеров и договориться о поставках на китайский рынок.

Выставка продлится до 10 ноября. Для казахстанского бизнеса ее результаты могут стать отправной точкой для новых контрактов, инвестиционных проектов и долгосрочного сотрудничества с Китаем.