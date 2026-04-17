Почти 100 туш тюленей выбросило на побережье Каспия в Мангистауской области

На побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены туши погибших тюленей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства МСХ РК, в ходе мониторинга побережья сотрудники государственного природного резервата «Каспий итбалығы» совместно с Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства и акиматом Тупкараганского района выявили выброшенных на берег животных.

По состоянию на 11:00 на участке побережья зафиксировано 97 туш погибших тюленей. По предварительным данным, они были вынесены на берег западным ветром.

Для выяснения причин гибели животных на место выехала рабочая группа, в состав которой вошли представители природоохранных и ветеринарных служб, инспекции рыбного хозяйства, института гидробиологии и экологии, а также Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя.

Специалисты проводят отбор проб и необходимые исследования. Кроме того, организуются работы по утилизации погибших животных.

По мнению сотрудников института гидробиологии и экологии, гибель тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье их вынесло только сейчас из-за штормового западного ветра.

Мониторинг побережья продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле.