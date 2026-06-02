Нарушения трудовых прав будут выявлять еще до жалоб работников
Минтруда взяло под цифровой контроль 98 тысяч предприятий
По словам министра, система позволяет в автоматическом режиме отслеживать социально-трудовую ситуацию на предприятиях и своевременно выявлять признаки возможных нарушений.
"Карта трудовых рисков позволяет анализировать информацию о социально-трудовой ситуации на предприятиях, проактивно выявлять и уведомлять работодателей о признаках нарушений трудового законодательства", – отметил Аскарбек Ертаев.
Через цифровую платформу государственные органы получают данные о наличии коллективных договоров, регистрации трудовых отношений, своевременности выплаты заработной платы и перечисления социальных отчислений.
В ведомстве подчеркивают, что мониторинг охватывает ситуацию вплоть до районного уровня. Это позволяет оперативно информировать акиматы, инспекции труда и правоохранительные органы о возможных рисках и принимать меры на ранней стадии.
Одновременно в стране продолжается развитие системы социального партнерства. Сегодня в Казахстане работают 4 республиканских, 58 отраслевых, 25 территориальных и 444 локальных профсоюза. В этом году члены Республиканской трехсторонней комиссии уже провели два заседания и две встречи рабочих групп.
Для расширения цифрового взаимодействия с представителями работников на портале HR Enbek внедряется автоматизированное рабочее место профсоюза.
"Функционал системы предусматривает оцифровку соглашений о социальном партнерстве, мониторинг условий труда, автоматизированный учет членов профсоюзов, а также цифровое сопровождение процессов согласования и учета коллективных договоров", – сообщил глава Минтруда.
Ожидается, что новые цифровые инструменты помогут повысить прозрачность трудовых отношений, усилить защиту прав работников и снизить количество трудовых конфликтов.
