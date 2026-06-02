Нарушения трудовых прав будут выявлять еще до жалоб работников

Министерство труда использует Карту трудовых рисков – цифровую систему, которая помогает выявлять проблемы на предприятиях еще до того, как они перерастут в трудовые конфликты. О том, как работает этот механизм, на заседании Правительства рассказал министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Сегодня система охватывает 98 тысяч предприятий по всей стране. С ее помощью отслеживаются вопросы своевременной выплаты заработной платы, соблюдения трудового законодательства и социально-трудовая ситуация в организациях.

По результатам мониторинга 2,3 тысячи предприятий отнесены к категории высокого риска, еще 3,2 тысячи – к категории среднего риска. Они находятся под особым вниманием государственных органов.