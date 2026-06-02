Нарушения трудовых прав будут выявлять еще до жалоб работников

Минтруда взяло под цифровой контроль 98 тысяч предприятий

Сегодня 2026, 11:15
Фото: BAQ.KZ

Министерство труда использует Карту трудовых рисков – цифровую систему, которая помогает выявлять проблемы на предприятиях еще до того, как они перерастут в трудовые конфликты. О том, как работает этот механизм, на заседании Правительства рассказал министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Сегодня система охватывает 98 тысяч предприятий по всей стране. С ее помощью отслеживаются вопросы своевременной выплаты заработной платы, соблюдения трудового законодательства и социально-трудовая ситуация в организациях.

По результатам мониторинга 2,3 тысячи предприятий отнесены к категории высокого риска, еще 3,2 тысячи – к категории среднего риска. Они находятся под особым вниманием государственных органов.

По словам министра, система позволяет в автоматическом режиме отслеживать социально-трудовую ситуацию на предприятиях и своевременно выявлять признаки возможных нарушений.

"Карта трудовых рисков позволяет анализировать информацию о социально-трудовой ситуации на предприятиях, проактивно выявлять и уведомлять работодателей о признаках нарушений трудового законодательства", – отметил Аскарбек Ертаев.

Через цифровую платформу государственные органы получают данные о наличии коллективных договоров, регистрации трудовых отношений, своевременности выплаты заработной платы и перечисления социальных отчислений.

В ведомстве подчеркивают, что мониторинг охватывает ситуацию вплоть до районного уровня. Это позволяет оперативно информировать акиматы, инспекции труда и правоохранительные органы о возможных рисках и принимать меры на ранней стадии.

Одновременно в стране продолжается развитие системы социального партнерства. Сегодня в Казахстане работают 4 республиканских, 58 отраслевых, 25 территориальных и 444 локальных профсоюза. В этом году члены Республиканской трехсторонней комиссии уже провели два заседания и две встречи рабочих групп.

Для расширения цифрового взаимодействия с представителями работников на портале HR Enbek внедряется автоматизированное рабочее место профсоюза.

"Функционал системы предусматривает оцифровку соглашений о социальном партнерстве, мониторинг условий труда, автоматизированный учет членов профсоюзов, а также цифровое сопровождение процессов согласования и учета коллективных договоров", – сообщил глава Минтруда.

Ожидается, что новые цифровые инструменты помогут повысить прозрачность трудовых отношений, усилить защиту прав работников и снизить количество трудовых конфликтов.

