В Алматы выявили факт незаконной регистрации почти тысячи человек в одной квартире.

Прокуратура Алматы продолжает контролировать соблюдение миграционного законодательства.Во время проверки в Наурызбайском районе был выявлен факт незаконной регистрации граждан. Владелец однокомнатной квартиры за денежное вознаграждение зарегистрировал по своему адресу 990 человек, хотя фактически они там не проживали.

По данному факту прокуратура Наурызбайского района зарегистрировала уголовное дело по статье 394 Уголовного кодекса РК "Организация незаконной миграции".

Суд признал владельца так называемой "резиновой квартиры" виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.

В надзорном органе напомнили гражданам о необходимости соблюдать требования миграционного законодательства, чтобы избежать административной и уголовной ответственности.

Ранее астанчанин прописал в своей квартире более 3 тысяч человек.

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