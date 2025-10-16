В Казахстане завершилось масштабное социологическое исследование в рамках подведения итогов Индекса благополучия детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по охране прав детей.

В нём приняли участие более 93 тысяч человек — это свыше 52 тысяч родителей и более 40 тысяч школьников.

Как показали результаты, 13,9% родителей признались, что не могут уделять своим детям достаточно внимания из-за сильной занятости на работе. Больше всего таких случаев зафиксировано в Северо-Казахстанской области (17,9%), Алматы (17,8%), Костанайской (17,3%) и Акмолинской (16,1%) областях. Минимальные показатели отмечены в Восточно-Казахстанской области (9,1%), Западно-Казахстанской (10%) и Атырауской (10,6%).

Глава Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова отметила, что регулярное участие родителей в жизни ребёнка — ключ к его эмоциональному благополучию. По её словам, дефицит общения в семье может привести к снижению доверия, замкнутости и тревожности у детей. Для поддержки родителей в стране действуют Центры педагогической поддержки, а с нового учебного года началась реализация обновлённой программы "ЦППР 3.0", в которую включены темы психического здоровья и эмоционального развития, а также цифровые форматы сопровождения семей.

Международные исследования UNICEF подтверждают: даже 10–15 минут спокойного разговора без отвлечений способны укрепить связь с ребёнком и снизить уровень стресса. В Казахстане родителям рекомендуют ежедневно выделять хотя бы 5 минут на искреннее общение — без телефонов и гаджетов, только внимание и диалог.