Почти 16 трлн теңге продукции выпустили в СЭЗ Казахстана

Предприятия специальных экономических зон Казахстана выпустили продукции на 15,9 трлн теңге. Из этого объема товары на 1,1 трлн теңге отправили на экспорт.

Сейчас в стране работают 18 специальных экономических зон. Четыре из них появились в 2025-2026 годах.

Всего на территориях СЭЗ реализован 561 инвестиционный проект. Объем привлеченных инвестиций достиг 11,5 трлн теңге, создано более 38 тыс. рабочих мест.

Полипропилен из Атырау

Один из крупнейших проектов работает в СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» стало первым газохимическим комплексом страны. Его проектная мощность составляет 500 тыс. тонн полипропилена в год.

В первом полугодии 2026 года предприятие выпустило продукции на 366,2 млрд теңге. Производство рассчитано как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Золото и серебро в Астане

В СЭЗ «Астана - новый город» работает ТОО «Тау-Кен Алтын».

Предприятие может выпускать до 25 тонн аффинированного золота и 50 тонн серебра в год.

За время работы завод произвел продукции более чем на 8,8 трлн теңге. Проект позволил организовать полный цикл переработки драгоценных металлов внутри Казахстана.

Трубы для нефтегаза и коммунальных сетей

На территории СЭЗ «Сарыарка» работает ТОО «СМИТ Центральная Азия».

Предприятие выпускает трубы и фасонные изделия для нефтегазовой, коммунальной и энергетической отраслей.

Производственная мощность составляет 30 тыс. тонн продукции в год. Объем выпуска уже достиг 33,64 млрд теңге.

В числе продукции есть теплоизолированные трубопроводные системы, соответствующие международным требованиям качества.

Хлопок будут перерабатывать до готового текстиля

В Туркестанской области в СЭЗ «Turan» развивается хлопково-текстильный комплекс ТОО «Түркістан тоқыма» группы Lihua.

Первый этап производства запустили в декабре 2025 года. На предприятии создали 430 рабочих мест.

После выхода на полную мощность комплекс должен ежегодно выпускать 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял.

Проект рассчитан на переработку казахстанского хлопка внутри страны с дальнейшими поставками готовой продукции на экспорт.

В Жамбылской области переработают 500 тыс. тонн кукурузы

Еще один крупный проект запущен в СЭЗ «Jibek Joly».

ТОО «Shengtai Biotech» группы Fufeng начало первую фазу завода по глубокой переработке кукурузы.

Мощность первой очереди составляет 500 тыс. тонн сырья в год.

На заводе планируют выпускать крахмал, аминокислоты и кормовые добавки. После реализации всех этапов проекта должно появиться около 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Работу специальных экономических и индустриальных зон в Казахстане координирует QazIndustry.