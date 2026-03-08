Почти 20 человек погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Ливане
Спасательная группа работает над расчисткой завалов.
Сегодня 2026, 17:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:14Сегодня 2026, 17:14
38Фото: Pixabay.com
В результате израильского налета в провинции Набатия на юге Ливана погибли 19 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство NNA.
Согласно информации, целью удара стало жилое здание, оно полностью разрушено. Погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, в основном женщины и дети.
Спасательная группа работает над расчисткой завалов и извлечением тел погибших, говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
- Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян