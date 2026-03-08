  • Главная
Спасательная группа работает над расчисткой завалов.

Сегодня 2026, 17:14
В результате израильского налета в провинции Набатия на юге Ливана погибли 19 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство NNA.

Согласно информации, целью удара стало жилое здание, оно полностью разрушено. Погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Спасательная группа работает над расчисткой завалов и извлечением тел погибших, говорится в сообщении.

