Мощный шторм обрушился на юг Бразилии, повредив практически весь небольшой город Тупансиретан. Тысячи домов остались без крыш, пострадали школы и больница. Пять человек погибли, еще 265 получили травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на правительство штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Стихия обрушилась на город в ночь на 20 ноября. Скорость порывов ветра достигала 114 километров в час. Улицы оказались завалены упавшими деревьями и обломками зданий. Были нарушены электроснабжение, телефонная связь и доступ к интернету.

Шторм повредил и местную больницу. Пациентов пришлось перевозить в медицинские учреждения соседних городов.

По данным федерального правительства Бразилии, из 8,6 тысячи домов в городе около восьми тысяч были разрушены или повреждены.

В Тупансиретане объявили режим общественного бедствия. Спасатели и коммунальные службы разбирают завалы, а пожарные оцепляют здания, которым грозит обрушение. Пострадавшим доставляют питьевую воду, продукты, одеяла, матрасы и материалы для ремонта крыш.

На помощь пострадавшим пришла и Международная организация по миграции (МОМ). Ее специалисты помогают организовать временное жилье, оценить потребности жителей и обеспечить семьи предметами первой необходимости.

По состоянию на 24 ноября власти штата объявили о выделении более 14,5 млн бразильских реалов на помощь населению и восстановление города.