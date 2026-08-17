Почти 20 тысяч коллективных договоров оцифровали в Казахстане

В Казахстане резко выросло количество коллективных договоров, переведенных в цифровой формат. По состоянию на 1 августа 2026 года оцифровано 19 683 документа — более чем на 11 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Что коллективный договор дает работнику

Коллективный договор заключается между работодателем и работниками и регулирует дополнительные условия трудовых отношений.

В нем могут быть закреплены гарантии, касающиеся оплаты и охраны труда, профессионального обучения, социальной поддержки сотрудников, а также порядка взаимодействия сторон при возникновении спорных ситуаций.

В Минтруда подчеркивают, что такие документы должны быть не формальностью, а инструментом, позволяющим работодателям и сотрудникам заранее договариваться по важным трудовым вопросам.

Зачем договоры переводят в цифру

Цифровизация позволяет сделать систему более прозрачной и упростить государственный мониторинг коллективно-договорных отношений.

В частности, государственные органы получают возможность оперативнее контролировать наличие договоров и исполнение предусмотренных ими обязательств.

В Минтруда также связывают развитие социального партнерства со снижением количества коллективных трудовых конфликтов. По оценке ведомства, переговоры между работодателями и сотрудниками позволяют решать часть спорных вопросов до того, как они приведут к социальной напряженности.

Работу по цифровизации коллективных договоров планируют продолжить. В ведомстве намерены расширять охват организаций системой социального партнерства и совершенствовать механизмы профилактики трудовых споров.