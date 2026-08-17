Почти 20 тысяч коллективных договоров оцифровали в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане резко выросло количество коллективных договоров, переведенных в цифровой формат. По состоянию на 1 августа 2026 года оцифровано 19 683 документа — более чем на 11 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Что коллективный договор дает работнику
Коллективный договор заключается между работодателем и работниками и регулирует дополнительные условия трудовых отношений.
В нем могут быть закреплены гарантии, касающиеся оплаты и охраны труда, профессионального обучения, социальной поддержки сотрудников, а также порядка взаимодействия сторон при возникновении спорных ситуаций.
В Минтруда подчеркивают, что такие документы должны быть не формальностью, а инструментом, позволяющим работодателям и сотрудникам заранее договариваться по важным трудовым вопросам.
Зачем договоры переводят в цифру
Цифровизация позволяет сделать систему более прозрачной и упростить государственный мониторинг коллективно-договорных отношений.
В частности, государственные органы получают возможность оперативнее контролировать наличие договоров и исполнение предусмотренных ими обязательств.
В Минтруда также связывают развитие социального партнерства со снижением количества коллективных трудовых конфликтов. По оценке ведомства, переговоры между работодателями и сотрудниками позволяют решать часть спорных вопросов до того, как они приведут к социальной напряженности.
Работу по цифровизации коллективных договоров планируют продолжить. В ведомстве намерены расширять охват организаций системой социального партнерства и совершенствовать механизмы профилактики трудовых споров.
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- В Алматы супруги получили административные наказания за передачу автомобиля и езду без прав
- Канье Уэст выступил в Алматы после переноса концерта