Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию

В Алматы под программу реновации попали сразу три квартала частного сектора в Алмалинском районе. Всего планируется снести 196 индивидуальных жилых домов.

Какие улицы попадут под снос

Самый большой участок расположен в границах улиц Шакарима, Тлендиева, Есенжанова и Варламова. Его площадь составляет 4,1 гектара. Здесь под снос попадут 103 частных дома.

Еще 57 домов планируют снести на территории между улицами Туркебаева, Шакарима, Тургут Озала и Есенжанова. Площадь этого участка составляет 3,15 гектара.

Третий квартал находится между улицами Есенжанова, Брусиловского, Малого Абая и Прокофьева. На территории площадью 2,1 гектара планируется снести 36 частных домов.

В сумме речь идет о трех территориях площадью 9,35 гектара.

Кто займется переустройством кварталов

Сейчас СПК «Алматы» ищет инвесторов для освоения всех трех участков.

Речь идет о территориях, которые вошли в программу реновации. Помимо старых многоквартирных домов, под переустройство теперь попадают и отдельные кварталы частной жилой застройки.

Что построят вместо частных домов

Параметры будущей застройки пока не раскрываются. Неизвестно, сколько новых жилых домов появится на этих территориях и какой этажности они будут.

Количество домов, их этажность и другие параметры определят позже в соответствии с проектами детальной планировки.