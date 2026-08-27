Почти 200 тысяч отдыхающих: в Балхаше завершили туристический сезон

Туристический поток в Балхаше по итогам сезона 2026 года увеличился почти до 200 тысяч человек. В городе официально завершили туристический сезон, передает BAQ.KZ.

Подводя итоги, аким Балхаша Саян Мұратұлы заявил, что следующая задача – сделать город привлекательным для путешественников не только летом.

«Наша цель – создать условия, чтобы туристы приезжали в Балхаш круглый год. Для этого нам необходимо развивать экологический, исторический, предпринимательский, медицинско-познавательный и гастрономический туризм», – сказал аким.

В городе намерены продолжить развитие туристической инфраструктуры, повышать качество сервиса и продвигать новые направления отдыха.

Одним из них становятся туранговые рощи, которые называют «балхашской саванной». Экскурсии туда проводит горный проводник Павел Новокшонов, много лет знакомящий туристов также с достопримечательностями Бектау-Ата. За продвижение новых маршрутов его отметили специальной наградой.

Еще одну награду получил молодой житель города Ерсултан Токен – один из создателей цифрового сервиса для туристов. Платформа объединяет предложения баз отдыха, квартир и частных домов и помогает путешественникам планировать поездку в Балхаш.

Всего представителей туристической отрасли наградили в 16 номинациях, в том числе за повышение качества сервиса и продвижение экологической культуры.

Завершился туристический сезон концертом с участием казахстанских артистов Ерке Есмахан, RAIM и творческих коллективов.