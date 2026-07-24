Почти 24 тысячи казахстанцев очистили родники и водоемы по всей стране

В Казахстане подвели итоги республиканской экологической акции «Мөлдір бұлақ», которая проходит в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан». В двух этапах акции приняли участие более 23,7 тысячи человек, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Первый этап прошел 23 марта, второй – 11 июля. За это время участники очистили 94 родника и 62 водных объекта в 17 регионах страны, включая Шымкент. В мероприятиях также приняли участие около 3 тысяч волонтеров.

Одним из итогов акции стало создание первого в водной отрасли волонтерского движения «Болашақтың қайнары», которое объединяет молодежь для сохранения водных ресурсов. Изначально в него вошли студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации в Таразе, однако сейчас движение работает и в других регионах страны.

Силами участников движения дополнительно были очищены еще пять родников и шесть прибрежных территорий. В этих мероприятиях приняли участие свыше трех тысяч человек, преимущественно молодежь.

Экологические акции продолжались и после основных этапов. В Костанайской области волонтеры и преподаватели колледжей очищали берега реки Тобол и других водоемов. В Актюбинской области во время уборки прибрежной зоны водохранилища вывезли более двух тонн бытового мусора. Еще три тонны отходов собрали во время очистки берегов Тобола в Костанайской области. Также была проведена уборка территории родника в ущелье Алма-Арасан.

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев, акция помогла привлечь внимание казахстанцев к вопросам сохранения родников и водных ресурсов.