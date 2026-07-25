Почти $28 млрд за год: Казахстан и Россия продолжают наращивать взаимную торговлю

В этом году форум посвящен теме формирования глобальной логистической экосистемы и развитию российско-казахстанского сотрудничества. В начале своего выступления Токаев поблагодарил российскую сторону и руководство Омской области за сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Он отметил, что после тяжелого ранения на территории Польши его отец Кемель Токаев проходил лечение именно в Омске.

Основную часть выступления глава государства посвятил развитию двустороннего сотрудничества. По его словам, взаимодействие регионов остается одним из ключевых факторов укрепления отношений между двумя странами.

Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что государственные визиты, состоявшиеся в России в ноябре прошлого года и в Казахстане в мае текущего года, стали историческими. По его словам, подписанные по их итогам документы, включая Декларацию о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства, создали основу для дальнейшего развития сотрудничества.

Токаев также привел актуальные экономические показатели, подчеркнув, что Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.