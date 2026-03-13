Почти 3 тысяч человек убирают снег в Астане
Сегодня 2026, 15:14
59Фото: акимат Астаны
С утра 13 марта в уборке снега и наледи в городе задействованы 1 791 единица спецтехники и 2 973 дорожных рабочих, передает BAQ.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
За минувшую ночь из столицы на снежные полигоны было вывезены 63 132 кубометров снега 3 652 рейсами большегрузов.
Всего же с начала зимнего периода на снежные полигоны из Астаны вывезено 7 млн 342 тыс 455 кубометров снега 485 576 рейсами.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.
