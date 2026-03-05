В Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана подвели итоги работы за 2025 год. Коллегия прошла под председательством вице-министра экологии Жомарта Алиева с участием руководителей территориальных департаментов, передает BAQ.KZ.

Тысячи нарушений выявили на предприятиях

В 2025 году экологические службы провели 1105 проверок предприятий и организаций.

По итогам проверок выявлено 2945 нарушений экологического законодательства, а также выдано 1139 предписаний об их устранении.

Кроме того, Комитет и его территориальные подразделения оказали более 14 тысяч государственных услуг.

Почти все незаконные свалки ликвидированы

Одним из ключевых направлений работы остается борьба с несанкционированными свалками.

По итогам прошлого года уровень их ликвидации достиг 95%. Одновременно в стране ужесточили ответственность за незаконный сброс отходов и загрязнение территорий.

Крупные предприятия переходят на новые экологические стандарты

В Казахстане продолжается модернизация крупных промышленных предприятий.

На сегодняшний день 21 предприятие внедряет наилучшие доступные техники (НДТ) в рамках перехода на комплексные экологические разрешения. Еще 22 заявки на получение таких разрешений находятся на рассмотрении.

По мнению специалистов, внедрение современных технологий должно привести к реальному снижению выбросов и нагрузки на окружающую среду.

За выбросами следят онлайн

Для контроля за промышленными выбросами используется автоматизированная система мониторинга.

Сейчас к ней подключены 87 предприятий, из которых 81 уже передают данные в уполномоченные органы. В дальнейшем системой планируется охватить 115 предприятий.

Какие задачи поставили на 2026 год

На заседании также определили основные направления работы на следующий год. Среди них:

•снижение выбросов предприятий;

•усиление контроля за внедрением экологических технологий;

•расширение системы автоматизированного мониторинга;

•повышение эффективности экологических проверок;

•усиление взаимодействия с местными исполнительными органами.

По итогам коллегии руководителям территориальных департаментов поручено усилить государственный экологический контроль и активнее работать с населением.