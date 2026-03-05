Почти 3 тысячи экологических нарушений выявили в Казахстане за год
В Министерстве экологии подвели итоги работы экологического контроля за 2025 год. В стране провели более тысячи проверок предприятий и ликвидировали большинство незаконных свалок.
Сегодня 2026, 20:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 20:00Сегодня 2026, 20:00
151
В Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана подвели итоги работы за 2025 год. Коллегия прошла под председательством вице-министра экологии Жомарта Алиева с участием руководителей территориальных департаментов, передает BAQ.KZ.
Тысячи нарушений выявили на предприятиях
В 2025 году экологические службы провели 1105 проверок предприятий и организаций.
По итогам проверок выявлено 2945 нарушений экологического законодательства, а также выдано 1139 предписаний об их устранении.
Кроме того, Комитет и его территориальные подразделения оказали более 14 тысяч государственных услуг.
Почти все незаконные свалки ликвидированы
Одним из ключевых направлений работы остается борьба с несанкционированными свалками.
По итогам прошлого года уровень их ликвидации достиг 95%. Одновременно в стране ужесточили ответственность за незаконный сброс отходов и загрязнение территорий.
Крупные предприятия переходят на новые экологические стандарты
В Казахстане продолжается модернизация крупных промышленных предприятий.
На сегодняшний день 21 предприятие внедряет наилучшие доступные техники (НДТ) в рамках перехода на комплексные экологические разрешения. Еще 22 заявки на получение таких разрешений находятся на рассмотрении.
По мнению специалистов, внедрение современных технологий должно привести к реальному снижению выбросов и нагрузки на окружающую среду.
За выбросами следят онлайн
Для контроля за промышленными выбросами используется автоматизированная система мониторинга.
Сейчас к ней подключены 87 предприятий, из которых 81 уже передают данные в уполномоченные органы. В дальнейшем системой планируется охватить 115 предприятий.
Какие задачи поставили на 2026 год
На заседании также определили основные направления работы на следующий год. Среди них:
•снижение выбросов предприятий;
•усиление контроля за внедрением экологических технологий;
•расширение системы автоматизированного мониторинга;
•повышение эффективности экологических проверок;
•усиление взаимодействия с местными исполнительными органами.
По итогам коллегии руководителям территориальных департаментов поручено усилить государственный экологический контроль и активнее работать с населением.
Самое читаемое
- Возле Астаны построят крупный завод по производству растительного масла
- «Они видели окровавленное тело отца» — адвокат рассказал новые детали убийства в Талгаре
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
- США объявили о начале операции еще в одной стране
- Казахстанка описала обстановку в Дохе после закрытия воздушного пространства