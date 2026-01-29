29% населения имеют опыт участия в азартных играх и лотереях. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Бауржан Рапиков на коллегии ведомства, передает BAQ.KZ.

"Министерство координирует реализацию Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. В рамках плана впервые за годы Независимости на республиканском уровне было проведено социологическое исследование с целью определить причины и масштабы увлечения азартными играми. Исследование охватило 6 тысяч респондентов. По результатам установлено, что 29% населения имеют опыт участия в азартных играх и лотереях, а около 4% граждан являются клиентами нелегальных букмекерских контор и интернет-казино", - сказал Рапиков.

По его словам, примерно 500 тысяч человек регулярно участвуют в азартных играх и лотереях, а в зоне риска находится около 15 тысяч человек.

"Большинство тех, кто играет регулярно, — люди, не удовлетворённые своей жизнью. В группе риска в основном мужчины 24–29 лет, проживающие в городе, разведённые или холостые. Чаще всего игроки рассматривают ставки и казино как способ заработка. Это — основная ошибка. После запуска системы массив данных позволит проводить адресную работу с игроками из группы риска и повышать эффективность профилактических мер", - сказал вице-министр.

Он отметил, что исследование показало, что проблема лудомании в Казахстане значительно преувеличивается. Гораздо больше общество беспокоят рост цен, чрезмерная закредитованность населения и доступность качественных медицинских услуг.