Почти 300 каналов под цифровым контролем: как в стране сокращают водные потери
Автоматизация должна снизить потери воды и повысить прозрачность водораспределения.
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До конца 2026 года в Казахстане планируется автоматизировать 283 ирригационных канала. Этот масштабный проект должен повысить прозрачность распределения воды, сократить потери и обеспечить более эффективное управление водными ресурсами. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, задача государства сегодня заключается не только в учёте объёмов подаваемой воды. Необходимо создать систему, которая позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на каналах, оперативно регулировать подачу воды и контролировать распределение ресурсов между потребителями.
В рамках инвестиционной программы РГП "Казводхоз" автоматизацией уже охвачены 88 ирригационных каналов, из которых 86 расположены в Жамбылской области и два – в Кызылординской.
Параллельно реализуется проект по автоматизации ещё 195 каналов в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.
"При реализации этих проектов используются как отечественные, так и зарубежные технологические решения. Особенно важно, что в стране развивается собственное производство отдельных решений для автоматизации водной инфраструктуры. Это позволяет поддерживать отечественных производителей, развивать компетенции и снижать зависимость от внешних поставок", – сообщил Абдраимов.
В министерстве подчеркнули, что внедрение автоматизированных систем позволит получать более точные данные о подаче воды, своевременно выявлять потери и снижать влияние человеческого фактора.
Ожидается, что модернизация ирригационной инфраструктуры повысит эффективность использования воды в сельском хозяйстве — на него приходится основной объём водопотребления в стране.
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