С начала 2025 года государственные пособия и выплаты из Государственного фонда социального страхования на рождение и уход за ребенком до 1,5 лет получили 293,9 тысячи человек на общую сумму 299,8 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 117 тысяч человек на сумму 21,1 млрд тенге. В апреле этот вид поддержки получили 30,5 тысячи человек на 5,5 млрд тенге. Право на пособие имеют граждане Казахстана, кандасы, а также иностранцы с рожденными, усыновленными или взятыми под опеку детьми.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в среднем получили 123,3 тысячи человек на сумму 14,4 млрд тенге, из них в апреле — 124,1 тысяча человек на 3,7 млрд тенге. Это пособие предоставляется лицам, осуществляющим уход за ребенком, если они не состоят в системе обязательного соцстрахования.

Размеры пособий индексированы на 6,5% и зависят от месячного расчетного показателя (МРП). В 2025 году пособие на рождение ребенка составляет:

38 МРП (149 416 тенге) на первого, второго и третьего ребенка;

63 МРП (247 716 тенге) на четвертого и последующих детей.

Пособие по уходу выплачивается ежемесячно в размере от 5,76 МРП (22 648 тенге) на первого ребенка до 8,9 МРП (34 995 тенге) на четвертого и последующих детей.

Кроме того, работающим гражданам назначается социальная выплата из ГФСС за период отпуска по беременности и родам, а также при усыновлении новорожденного. За первые четыре месяца 2025 года данную единовременную выплату получили 81,8 тысячи человек на сумму 117,3 млрд тенге, средний размер выплаты — около 1,64 млн тенге.

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода при уходе за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года. За четыре месяца выплаты назначены 88,8 тысячи человек на сумму 147 млрд тенге, в апреле — 25,2 тысячи человек на 36,7 млрд тенге. Средний размер ежемесячной выплаты — 91 953 тенге.