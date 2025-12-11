В здании Государственной академической филармонии им.Рахмадиева в Астане прошла социальная акция для лиц, состоящих на учете службы пробации, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт столичного акимата.

Данное мероприятие организовано прокуратурой Астаны, акиматом города, Департаментом уголовно-исполнительной системы.

"Сегодня мы проводим важную социальную акцию в рамках концепции "Закон и порядок". Наша общая цель - оказать реальную поддержку состоящим на учете гражданам и создать условия для их возвращения к законопослушной и стабильной жизни. Мы понимаем, что занятость является ключевым фактором в профилактике повторных правонарушений. Поэтому сегодня на одной площадке собрались представители бизнеса и службы занятости, готовые предложить рабочие места, возможности бесплатного обучения и профессиональные консультации. Каждому участнику предоставляется возможность изменить свою судьбу.

Также особое внимание уделяется финансовым вопросам и кредитной нагрузке. Юристы и судебные приставы помогают гражданам урегулировать свои долги и разрешить сложные ситуации на законных основаниях. Также работает медицинский блок. Здесь участники получают необходимую консультацию. Кроме того, обеспечена возможность регистрации на портале электронного правительства и получения государственных услуг, в том числе по вопросам документирования, без посещения ЦОНа", - рассказал старший прокурор управления прокуратуры города Астаны Нуртас Дуйсембаев.

Планируется, что в нем примут участие около 200 человек.

"Эта акция - часть системной работы, проводимой государственными органами с прокуратурой. Мы верим, что "закон и порядок" начинаются с каждого гражданина. А наша задача - создать условия, которые позволят человеку твердо шагнуть в новое будущее", - сказал старший прокурор.

По словам представителя прокуратуры, в настоящее время в Астане на учете службы пробации состоят более 2500 человек. Большинство из них - граждане в возрасте от 25 до 35 лет.