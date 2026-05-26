Почти 4 миллиона школьников завершили учебный год в Казахстане
В Казахстане учебный год завершили 3,9 млн школьников. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.kz.
В этом году 9 класс заканчивают 343 тысячи учеников, а выпускниками 11 классов стали 215 тысяч школьников.
На знак "Алтын белгі" претендуют 13 175 выпускников. Еще 18 555 одиннадцатиклассников и 31 181 ученик 9 классов рассчитывают получить аттестат с отличием.
Кроме того, обучение в 763 колледжах страны завершают 168 тысяч студентов.
Когда пройдут экзамены
Итоговая аттестация выпускников школ пройдет с 29 мая по 15 июня.
В Министерстве просвещения отметили, что для обеспечения прозрачности и академической честности экзаменационные материалы будут направляться в школы непосредственно в день проведения экзаменов.
Выпускные - только в школах
Торжественные церемонии вручения аттестатов для выпускников 11 классов запланированы на 17–18 июня.
Министр подчеркнула, что выпускные мероприятия разрешено проводить исключительно на базе организаций образования.
"Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств", - заявила Жулдыз Сулейменова.
По ее словам, соответствующий совместный приказ уже принят Министерством просвещения и местными исполнительными органами.
Акиматам поручено держать этот вопрос на особом контроле совместно с органами внутренних дел.
По словам министра, 25 мая во всех школах страны прошли единые классные часы на тему "Закон и порядок - ценности Народной Конституции!".
