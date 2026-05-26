Почти 4 миллиона школьников завершили учебный год в Казахстане

В Казахстане учебный год завершили 3,9 млн школьников. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.kz.

В этом году 9 класс заканчивают 343 тысячи учеников, а выпускниками 11 классов стали 215 тысяч школьников.

На знак "Алтын белгі" претендуют 13 175 выпускников. Еще 18 555 одиннадцатиклассников и 31 181 ученик 9 классов рассчитывают получить аттестат с отличием.

Кроме того, обучение в 763 колледжах страны завершают 168 тысяч студентов.

Когда пройдут экзамены

Итоговая аттестация выпускников школ пройдет с 29 мая по 15 июня.

В Министерстве просвещения отметили, что для обеспечения прозрачности и академической честности экзаменационные материалы будут направляться в школы непосредственно в день проведения экзаменов.

Выпускные - только в школах

Торжественные церемонии вручения аттестатов для выпускников 11 классов запланированы на 17–18 июня.

Министр подчеркнула, что выпускные мероприятия разрешено проводить исключительно на базе организаций образования.

"Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств", - заявила Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, соответствующий совместный приказ уже принят Министерством просвещения и местными исполнительными органами.

Акиматам поручено держать этот вопрос на особом контроле совместно с органами внутренних дел.

По словам министра, 25 мая во всех школах страны прошли единые классные часы на тему "Закон и порядок - ценности Народной Конституции!".