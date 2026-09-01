Почти 4 тысячи человек пропали после наводнения в Непале
Местные жители участвуют в разборе завалов.
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В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после мощного ливневого наводнения, которое обрушилось на гималайский регион и привело к масштабным разрушениям.
По данным местных властей, в результате стихии погибли как минимум 939 человек, еще около 4 тысяч числятся пропавшими без вести.
Сильные потоки воды разрушили жилые дома и другие объекты инфраструктуры, целые деревни оказались затоплены. В районе Нувакот были повреждены дома и буддийская ступа.
Местные жители участвуют в разборе завалов и пытаются найти уцелевшие вещи. Военнослужащие оказывают помощь в проведении спасательных работ и транспортировке погибших.
Поисковые операции продолжаются. Спасатели и местные власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и оказывать помощь пострадавшим.
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