Почти 4 тысячи человек пропали после наводнения в Непале

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы после мощного ливневого наводнения, которое обрушилось на гималайский регион и привело к масштабным разрушениям.

По данным местных властей, в результате стихии погибли как минимум 939 человек, еще около 4 тысяч числятся пропавшими без вести.

Сильные потоки воды разрушили жилые дома и другие объекты инфраструктуры, целые деревни оказались затоплены. В районе Нувакот были повреждены дома и буддийская ступа.

Местные жители участвуют в разборе завалов и пытаются найти уцелевшие вещи. Военнослужащие оказывают помощь в проведении спасательных работ и транспортировке погибших.

Поисковые операции продолжаются. Спасатели и местные власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и оказывать помощь пострадавшим.