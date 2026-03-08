Почти четыре десятилетия Исафина Бибигуль Турсбековна посвятила педиатрии — заботе о здоровье детей и развитию системы первичной медико-санитарной помощи. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Сегодня она является главным специалистом по педиатрии Талдыкорганской городской поликлиники №2 Управления здравоохранения области Жетісу, внештатным координатором по УПМП области Жетісу и независимым экспертом. За годы работы Бибигуль Турсбековна прошла большой профессиональный путь — от участкового врача до заместителя директора поликлиники, оставаясь верной своему призванию и делу всей своей жизни.

Благодаря ее опыту и инициативе в поликлинике был открыт Центр развития и раннего вмешательства. Его работа направлена на раннее выявление нарушений развития у детей и своевременное оказание комплексной помощи маленьким пациентам и их семьям.

Многолетний труд, высокий профессионализм и преданность профессии Бибигуль Исафиной отмечены государственными и отраслевыми наградами. Ее вклад в развитие педиатрии и системы первичной медико-санитарной помощи служит примером для молодых специалистов и подтверждает, насколько важна роль врача в сохранении здоровья подрастающего поколения.