В Астане прошел круглый стол "Ментальное здоровье без стереотипов: что важно знать о шизофрении". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню осведомленности о шизофрении и прошло при поддержке компании ТОО "Gedeon Richter KZ" (Гедеон Рихтер КЗ) и площадки Niettes, передает BAQ.KZ.

Шизофрения — это тяжелое психическое расстройство, которое сопровождается заблуждениями и страхами. По данным ВОЗ, в мире с этим диагнозом живут около 24 миллионов человек. В Казахстане — около 40 тысяч человек.

Зачастую пациенты с симптомами шизофрении обращаются за помощью спустя 10-15 лет после появления первых признаков болезни из-за страха диагноза и мифов о "постановке на учет", а также общественного осуждения.

"ТОО "Gedeon Richter KZ" (Гедеон Рихтер КЗ) поддерживает исследования в области терапии заболеваний центральной нервной системы, считая информированность первым шагом к принятию и помощи. Мы ведем просветительскую работу, поддерживаем экспертное сообщество и боремся со стереотипами. Эффективное лечение, участие близких и психосоциальная поддержка играют ключевую роль в адаптации пациентов", - отметил Генеральный директор Гедеон Рихтер Казахстан Павел Хегай.

По данным генерального директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Алтынай Ескалиевой, в Казахстане шизофрения диагностирована у 39 373 пациентов.

"Заболевание поддается контролю: основой терапии служат современные антипсихотики, а также когнитивно-поведенческая терапия, поддержка со стороны семьи и общества", — отметила она.

По словам главного внештатного психиатра Управления общественного здравоохранения Астаны Елены Полиенко, при правильно подобранной терапии у трети пациентов возможна стойкая ремиссия.

"Современные антипсихотики третьего поколения не только купируют симптомы, но и помогают восстановить когнитивные и социальные функции. Доступ к инновационной терапии и включение ее в государственные программы — шаг и к гуманности и долгосрочной инвестиции в здоровье общества", – отметила она.

По данным опроса, проведенного среди 200 казахстанцев, 52,8% респондентов признались, что плохо знают о шизофрении; 26,4% считают, что это заболевание, несовместимое с активной социальной жизнью; 25,3% - испытывают настороженность к людям с шизофренией.

Большинство считают, снизить страхи помогают выступления психиатров, информация в СМИ и истории реальных людей.

Участники сошлись во мнении: только через просвещение, открытый разговор и поддержку можно разрушить мифы и создать атмосферу принятия. Современная психиатрия — это добровольная, гуманная и доступная помощь.

Фото: Пресс-служба Гедеон Рихтер.