Почти 400 единиц спецтехники было задействовано в снегоуборочных работах ночью в Астане
Особое внимание коммунальщики уделяют противогололедным мероприятиям.
Столичные коммунальные службы с работают в усиленном круглосуточном режиме. Уборка снега с улиц ведется бесперебойно, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
За день 15 ноября коммунальщики вывезли из столицы 6282 кубометров снега 514 рейсами.
В ночную смену в снегоуборочных работах было задействовано 213 дорожных рабочих и 395 единиц спецтехники.
Особое внимание коммунальщики уделяют противогололедным мероприятиям: для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью.
Отметим, с начала зимнего периода из столицы на спецполигоны вывезено более 287 тысяч кубометров снега, что составляет 23 066 рейсов большегрузов.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.
