Почти 45 млн проездов: какие платные дороги Казахстана оказались самыми загруженными

Самый высокий трафик за семь месяцев 2026 года зафиксирован на трассе Алматы – Конаев. В число наиболее загруженных также вошли сразу несколько дорог на юге страны, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

АО «НК «КазАвтоЖол» проанализировало интенсивность движения на платных участках республиканских автомобильных дорог с 1 января по 31 июля 2026 года.

За семь месяцев на них зарегистрировали 44 954 050 проездов транспортных средств.

Алматы – Конаев вне конкуренции

Самым загруженным платным участком стала дорога Алматы – Конаев. За семь месяцев здесь зафиксировано 7 149 537 проездов – почти 16% от общего показателя по стране.

В среднем по этой трассе совершается около 33,7 тысяч проездов в сутки.

Вторую строчку занимает участок Шымкент – граница Узбекистана с 5 463 475 проездами. Замыкает тройку Шымкент – Тараз - 3 784 782 проезда.

В пятерку самых загруженных также вошли:

Тараз – Кайнар – 3 289 935 проездов;

Шымкент – Кызылорда – 2 736 666 проездов.

Таким образом, четыре южных направления – Шымкент – граница Узбекистана, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар и Шымкент – Кызылорда – вместе обеспечили более 15,2 млн проездов.

Какие трассы загружены вокруг Астаны

Высокий трафик сохраняется и на дорогах, связывающих столицу с другими регионами.

На участке Астана – Темиртау за семь месяцев зарегистрировано 2 293 893 проезда, на трассе Астана – Щучинск – 2 219 653, а на направлении Астана – Павлодар – 1 401 004.

В десятку наиболее загруженных платных дорог также вошли Конаев – Талдыкорган – 2 178 708 проездов, обход Тараза – 1 644 729 и Костанай – Денисовка – 1 535 147.

Заметный поток автомобилей фиксируется и на международных направлениях. Так, по дороге Алматы – Хоргос зарегистрировано более 1,5 млн проездов, по трассе Актобе – граница России в направлении Оренбурга – почти 780 тысяч, а по участку Павлодар – граница России в направлении Омска – около 489 тыс.

Наименьшие показатели среди представленных участков зафиксированы на дорогах Бейнеу – Акжигит – 87 198 проездов и Бурылбайтал – Курты – 36 259.

Всего в статистике «КазАвтоЖола» представлены 28 платных участков. Они охватывают как наиболее загруженные агломерационные маршруты, так и дороги, ведущие к границам России, Узбекистана и Китая.