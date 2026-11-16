Почти 450 тысяч человек вышли на протест против реформы госмедиа в Праге

В Праге прошла массовая акция против планируемой реформы финансирования государственных СМИ Чехии. По оценке организаторов, в митинге приняли участие от 350 тысяч до 450 тысяч человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу ассоциации «Миллион моментов за демократию» Микулаша Минара.

Предлагаемые изменения предусматривают полный переход чешских радио и телевидения на государственное финансирование. При этом абонентскую плату за радио и телевидение планируется отменить, а бюджетные средства, выделяемые на работу СМИ, сократить на 15%.

Участники митинга считают, что такая реформа может поставить под угрозу свободу прессы и усилить зависимость государственных медиа от властей.

По словам Микулаша Минара, протесты стали крупнейшими за последние 37 лет. Акция прошла в пражском районе Летна.