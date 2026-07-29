Почти 47 тысяч жалоб: на что чаще всего жалуются казахстанцы
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За первое полугодие 2026 года Комитет по защите прав потребителей помог казахстанцам вернуть товары, обменять покупки и получить компенсации на общую сумму 1,5 млрд тенге. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.
Такие данные были озвучены на заседании коллегии Комитета по защите прав потребителей, где подвели итоги работы центрального аппарата и территориальных департаментов.
За шесть месяцев специалисты рассмотрели около 47 тысяч обращений граждан.
По итогам их рассмотрения:
- требования 15 тысяч потребителей были удовлетворены;
- 15,4 тысячи человек получили консультации и правовую помощь;
- еще 12 тысяч обращений направили в профильные государственные органы для дальнейшего рассмотрения.
Чаще всего казахстанцы жаловались на:
- розничную торговлю – 39,1% обращений;
- электронную торговлю – 20,6%;
- бытовые услуги – 8,6%;
- сферу ЖКХ – 6,3%;
- услуги связи – 2,4%.
Больше всего обращений поступило из Алматы, Астаны и Шымкента.
Проверок стало больше
По обращениям граждан территориальные департаменты провели 776 проверок бизнеса против 618 за аналогичный период прошлого года.
По итогам проверок возбуждено 892 административных дела, а общая сумма штрафов составила 17,3 млн тенге.
Потребителям вернули миллионы тенге
В Комитете привели несколько примеров восстановления нарушенных прав.
Так, в Мангистауской области потребителю помогли вернуть более 14 млн тенге по договору долевого участия с ЖСК Tuha Development после урегулирования спора в досудебном порядке.
В Шымкенте покупателю квартиры с существенными недостатками застройщик ТОО «Канфар Бюлдинг» вернул 15,1 млн тенге.
Еще одним показательным примером стало судебное разбирательство в Западно-Казахстанской области. По иску департамента суд обязал организатора мероприятия MyFest вернуть 1,5 млн тенге 24 потребителям после изменения места проведения фестиваля.
Какие нарушения нашли
В рамках проекта «Сапалы Өнім» специалисты проверили 874 вида продукции.
Нарушения выявили у 623 наименований товаров. При этом 84% случаев были связаны с неправильной маркировкой продукции, еще 16% – с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
По итогам проверок меры реагирования приняли в отношении 462 субъектов предпринимательства.
В Комитете отметили, что работа по защите прав потребителей будет продолжена, а приоритетом останутся восстановление нарушенных прав граждан и контроль качества товаров и услуг.
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