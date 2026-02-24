  • Главная
Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области

Сегодня 2026, 08:06
АВТОР
109
Фото: Акимат Карагандинской области

Почти 500 километров дорог планируют отремонтировать в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

В Карагандинской области планируют обновить почти 500 километров дорог республиканского и областного значения, а также городские улицы и мосты.

В акимате отсетили, что работы направлены на повышение безопасности и улучшение транспортной связности региона.

