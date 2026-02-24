Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
Сегодня 2026, 08:06
109Фото: Акимат Карагандинской области
Почти 500 километров дорог планируют отремонтировать в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.
В Карагандинской области планируют обновить почти 500 километров дорог республиканского и областного значения, а также городские улицы и мосты.
В акимате отсетили, что работы направлены на повышение безопасности и улучшение транспортной связности региона.
