В Уральск после вмешательства прокуратуры восстановлены права медицинских и фармацевтических работников, которым задерживали социальные выплаты, передает BAQ.kz.

Прокуратура города провела анализ соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки специалистам, направленным для работы в сельские населённые пункты и города районного и областного значения.

В ходе проверки были выявлены факты несвоевременной выплаты положенных средств, что нарушало права работников на социальное обеспечение.

По акту прокурорского надзора Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области приняло меры и обеспечило выплаты.

«Выплачены меры социальной поддержки 80 медицинским и фармацевтическим работникам на сумму свыше 490 млн тенге», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по защите социальных прав граждан продолжается.