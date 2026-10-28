Почти 6 гектаров на берегу Каспия отдали без торгов

28 Октября 2026, 12:51
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@Agropresskz 28 Октября 2026, 12:51
28 Октября 2026, 12:51
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Фото: @Agropresskz

В Актау государству вернули 5,9 гектара земли на побережье Каспийского моря. Участки предназначались для коммерческого использования, но проверка показала, что их предоставили с нарушением закона, без проведения торгов.

Нарушения выявил департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области во время внеплановой проверки.

После этого ведомство обратилось в специализированный межрайонный экономический суд с требованием вернуть участки в государственную собственность.

Суд удовлетворил иск. По данным Министерства сельского хозяйства, все 5,9 гектара прибрежной земли возвращены государству.

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