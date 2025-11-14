В Рудном сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 45-летнего местного жителя, у которого обнаружили почти 6 кг марихуаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во дворе его дома и в гараже оперативники нашли мешок и кастрюлю с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина сам употреблял каннабиноиды.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков в особо крупном размере. Следствие продолжается.

Полиция напоминает, что хранение и сбыт наркотиков — тяжкие преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность.