Почти 6 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Костанайской области
Сегодня, 18:51
В Рудном сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 45-летнего местного жителя, у которого обнаружили почти 6 кг марихуаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Во дворе его дома и в гараже оперативники нашли мешок и кастрюлю с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина сам употреблял каннабиноиды.
Против него возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков в особо крупном размере. Следствие продолжается.
Полиция напоминает, что хранение и сбыт наркотиков — тяжкие преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
