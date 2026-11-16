Почти 6 кг золота под одеждой: на «Хоргосе» пресекли контрабанду на 488 млн тенге

Попытка провезти через границу драгоценный металл тайком обернулась потерей золота стоимостью почти полмиллиарда тенге. На пункте пропуска МЦПС «Хоргос» мужчина пытался скрыть от контроля слитки, прикрепив их к собственному телу.

Нарушителем оказался житель Алматы. Чтобы обойти таможенный и пограничный контроль, он обмотал золотые слитки липкой лентой и спрятал их под одеждой.

Однако во время таможенного досмотра тайник обнаружили. Драгоценный металл изъяли сотрудники уполномоченных органов.

Дело дошло до суда. Государственный обвинитель доказал вину мужчины в покушении на экономическую контрабанду.

Приговором Панфиловского районного суда подсудимый признан виновным. Золото общим весом 5 кг 764 г, стоимость которого оценили в 488 млн тенге, обращено в доход государства.

Таким образом, попытка незаметно переместить через границу дорогостоящий груз закончилась его полной конфискацией.