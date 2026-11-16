Почти 6 кг золота под одеждой: на «Хоргосе» пресекли контрабанду на 488 млн тенге
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Попытка провезти через границу драгоценный металл тайком обернулась потерей золота стоимостью почти полмиллиарда тенге. На пункте пропуска МЦПС «Хоргос» мужчина пытался скрыть от контроля слитки, прикрепив их к собственному телу.
Нарушителем оказался житель Алматы. Чтобы обойти таможенный и пограничный контроль, он обмотал золотые слитки липкой лентой и спрятал их под одеждой.
Однако во время таможенного досмотра тайник обнаружили. Драгоценный металл изъяли сотрудники уполномоченных органов.
Дело дошло до суда. Государственный обвинитель доказал вину мужчины в покушении на экономическую контрабанду.
Приговором Панфиловского районного суда подсудимый признан виновным. Золото общим весом 5 кг 764 г, стоимость которого оценили в 488 млн тенге, обращено в доход государства.
Таким образом, попытка незаметно переместить через границу дорогостоящий груз закончилась его полной конфискацией.
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