Почти 600 автобусов Алматы не прошли экологическую проверку

В Алматы по итогам экологического мониторинга нарушения выявили почти у 600 городских автобусов. Проверки проводились с начала января по конец июня специалистами ТОО «Eco Almaty».

По результатам обследования превышение допустимых норм токсичности и дымности выхлопных газов зафиксировано у 596 автобусов. Из них 150 работают на дизельном топливе, еще 446 — на газомоторном.

Всего повторную экологическую проверку прошли 1 407 автобусов из 2 525 транспортных средств, состоящих на учете.

Кроме того, в ходе рейдов, проведенных в конце июня, специалисты обнаружили 85 автобусов, эксплуатировавшихся без катализаторов, которые предназначены для снижения вредных выбросов в атмосферу.

Проверки технического состояния общественного транспорта в Алматы продолжаются.