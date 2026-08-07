В июле в Казахстане снизились розничные цены на 589 лекарственных препаратов. По 147 наименованиям стоимость уменьшилась более чем на 20%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Мониторинг охватил 2555 препаратов в аптеках 20 регионов. Цены на 1267 наименований за месяц не изменились. Еще 198 лекарств подешевели на 10-20%, 244 препарата на 5-10%.

Снижение затронуло лекарства, которые назначают при инфекциях, сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях желудочно-кишечного тракта.

Сильнее всего из приведенных Минздравом примеров подешевел Зитмак 250 мг №6. Его цена снизилась на 24,25%. Цефтриаксон 1 г стал дешевле на 22,03%, Пантап 20 мг №14 на 20,1%.

Цена Лизиноприла-ЛФ 20 мг №10 уменьшилась на 14,7%, Энапа 5 мг №10 на 13,27%, Пульмикорта 0,25 мл на 11,09%, Амоксиклава 875 мг/125 мг на 6,86%.

Как проверяют цены в аптеках

Фактическую стоимость лекарств отслеживают через систему маркировки и прослеживаемости. Она показывает движение препаратов, их наличие в медицинских организациях и аптеках и позволяет сравнивать цену продажи с установленным пределом.

По данным председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржана Джусипова, цифровой мониторинг позволяет быстро увидеть изменение стоимости и зафиксировать превышение допустимой цены.

Покупатели могут проверить препарат через мобильное приложение Naqty Onim. В нем отображаются производитель, дистрибьютор, аптека и предельная розничная цена.

Какие лекарства остались под ценовым контролем

Минздрав пересмотрел перечень препаратов, цены на которые регулирует государство. Сейчас в него входят 3039 рецептурных лекарственных средств.

Из-под регулирования вывели 4918 препаратов. В этот список вошли безрецептурные лекарства и рецептурные препараты стоимостью до одного МРП.

В ведомстве объясняют решение тем, что государственный контроль сосредоточат на социально значимых и востребованных лекарствах.

За первое полугодие 2026 года выявили шесть случаев превышения предельных цен. Общая сумма административных штрафов составила 1,4 млн тенге.

В конце июля Минздрав обсуждал с производителями, дистрибьюторами и аптечными организациями стабильность поставок и недопущение необоснованного роста цен.

Читай также:

В Казахстане почти на треть стали производить больше лекарств

В Казахстане заранее начали закуп лекарств на 2027 год