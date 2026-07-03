В Казахстане заранее начали закуп лекарств на 2027 год

Министерство здравоохранения Казахстана совместно с единым дистрибьютором "СК-Фармация" приступили к закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2027 год.

Впервые закупочная кампания стартовала 1 июля 2026 года – на три месяца раньше установленного срока. Для стационарной помощи процедуры начались уже 22 июня.

Ранний запуск позволяет заранее заключить договоры с поставщиками, сформировать необходимые запасы и обеспечить бесперебойные поставки в медицинские организации с первых дней 2027 года.

По данным ведомства, в рамках подготовки была проведена работа по обновлению нормативно-правовой базы, вопросам ценообразования и формированию потребности регионов. Управления здравоохранения направили заявки с учетом потребностей медорганизаций, объемов и графиков поставок.

В 2027 году планируется закупить 2 174 наименования лекарственных средств и медицинских изделий. Объем финансирования увеличился на 18,17% по сравнению с 2026 годом.

В Минздраве отмечают, что рост финансирования отражает приоритет государственной политики, направленной на обеспечение граждан доступной и качественной медицинской помощью.

Как сообщили в "СК-Фармации", благодаря раннему старту заявочной кампании удалось заранее сформировать потребность и начать закупочные процедуры раньше обычных сроков. Уже в декабре лекарства и медизделия планируется распределить по складским базам, а с января 2027 года начнется их поставка в медицинские организации по всей стране.

Такой подход, по словам представителей компании, позволит обеспечить пациентов необходимыми препаратами с первых дней нового года и снизить риски перебоев в поставках.

Отмечается, что заблаговременный запуск закупочной кампании является частью системной работы по совершенствованию лекарственного обеспечения и повышению качества планирования.

Информацию о ходе закупочной кампании планируется публиковать на официальных ресурсах ведомства и единого дистрибьютора.

Ранее сообщалось, 3,5 млрд тенге сэкономили в Казахстане за счет рационального управления лекарствами.

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