За первое полугодие 2026 года отечественные производители выпустили лекарственных средств и медицинских изделий на 126,6 млрд тенге. Это на 29% выше результата первого полугодия прошлого года и на 59% больше показателя 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В стоимостном выражении объем рынка казахстанской фармпродукции вырос с 2023 года почти на 40%: с 139,8 до 191,1 млрд тенге по итогам 2025 года.

Объем экспорта фармацевтической продукции по итогам четырех месяцев 2026 года достиг 38,5 млн долларов, что на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По итогам 2025 года объем привлеченных инвестиций в фармацевтическую промышленность составил 142,8 млн долларов, увеличившись на 56% по сравнению с 2024 годом. На сегодня заключены восемь крупных инвестиционных соглашений по организации выпуска лекарственных препаратов внутри страны.

В ведомстве связывают динамику с рядом принятых мер. Среди них расширение перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых через Единого дистрибьютора, что дало казахстанским производителям долгосрочные гарантии сбыта.

Также внедрен принцип "единого окна" при регистрации лекарственных средств и ускорены процедуры экспертизы, что сократило сроки вывода продукции на рынок.

Кроме того, усовершенствована система государственного регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия.