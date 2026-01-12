В 2025 году через Портал социальных услуг в Казахстане выполнено 595,6 тысячи заказов лиц с инвалидностью. Наибольшая часть обращений пришлась на обеспечение техническими средствами реабилитации — порядка 440 тысяч заказов, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, кроме того, 9,8 тысячи заказов были оформлены на услуги жестового языка, 26,5 тысячи — на услуги индивидуального помощника, а 119,3 тысячи — на санаторно-курортное лечение. Портал социальных услуг позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителей и поставщиков технических средств и услуг реабилитации, а оформление заказа осуществляется в электронном формате с подтверждением посредством электронной цифровой подписи услугополучателя.

Получение заказанных технических средств реабилитации возможно как с доставкой, так и путем самовывоза. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 595 поставщиков специальных социальных услуг, 1 084 поставщика технических средств реабилитации, более 32 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 766 поставщиков услуг жестового языка и 124 организации санаторно-курортного лечения.