Почти 7 тысяч нарушений выявили в ЗКО: что нарушают жители
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В Западно-Казахстанской области продолжается работа в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». С начала года сотрудники департамента полиции региона выявили 6 932 административных правонарушения, связанные с санитарной чистотой и благоустройством территорий.
Какие нарушения выявили
Из общего числа нарушений:
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1 013 фактов торговли в местах, не установленных местными исполнительными органами;
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365 фактов загрязнения мест общего пользования;
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5 554 факта нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также повреждения объектов инфраструктуры и зеленых насаждений.
Как следят за чистотой
Для выявления и предупреждения нарушений санитарных норм в 2025 году в Уральске 50 контейнерных площадок оборудовали камерами видеонаблюдения.
Камеры подключены к центру оперативного управления департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Система видеоаналитики позволяет определять уровень заполненности мусорных контейнеров, а также фиксировать случаи, когда граждане оставляют различные предметы за пределами контейнеров.
Сколько нарушений зафиксировали камеры
С начала года благодаря системе видеонаблюдения выявлено 40 административных правонарушений. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Какие меры принимают
Департамент полиции совместно с местными исполнительными органами проводит профилактическую работу, направленную на формирование экологической культуры среди населения, соблюдение санитарных требований и предупреждение нарушений правил благоустройства.
Полиция призывает жителей соблюдать требования санитарной чистоты, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и зеленым насаждениям.
За выявленные правонарушения в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.
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