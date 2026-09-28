Почти 7 тысяч нарушений выявили в ЗКО: что нарушают жители

В Западно-Казахстанской области продолжается работа в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». С начала года сотрудники департамента полиции региона выявили 6 932 административных правонарушения, связанные с санитарной чистотой и благоустройством территорий.

Какие нарушения выявили

Из общего числа нарушений:

1 013 фактов торговли в местах, не установленных местными исполнительными органами;

365 фактов загрязнения мест общего пользования;

5 554 факта нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также повреждения объектов инфраструктуры и зеленых насаждений.

Как следят за чистотой

Для выявления и предупреждения нарушений санитарных норм в 2025 году в Уральске 50 контейнерных площадок оборудовали камерами видеонаблюдения.

Камеры подключены к центру оперативного управления департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Система видеоаналитики позволяет определять уровень заполненности мусорных контейнеров, а также фиксировать случаи, когда граждане оставляют различные предметы за пределами контейнеров.

Сколько нарушений зафиксировали камеры

С начала года благодаря системе видеонаблюдения выявлено 40 административных правонарушений. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Какие меры принимают

Департамент полиции совместно с местными исполнительными органами проводит профилактическую работу, направленную на формирование экологической культуры среди населения, соблюдение санитарных требований и предупреждение нарушений правил благоустройства.

Полиция призывает жителей соблюдать требования санитарной чистоты, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и зеленым насаждениям.

За выявленные правонарушения в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.