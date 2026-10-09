Почти 70 млн тонн грузов вывезли из Казахстана по железной дороге

За январь–сентябрь 2026 года из Казахстана по железной дороге экспортировали 69,4 млн тонн грузов. Это на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ.

Для сравнения, за девять месяцев 2025 года объем экспортных перевозок составлял 64,8 млн тонн.

Сильнее всего выросли перевозки железной руды. За рубеж отправили 10,1 млн тонн – на 32,1% больше, чем годом ранее.

Экспорт зерна по железной дороге увеличился на 17,6% и достиг 8,3 млн тонн. Основными направлениями роста стали страны Центральной Азии, Афганистан и Китай.

Также за девять месяцев экспортировали 1,2 млн тонн удобрений – на 9% больше прошлогоднего показателя. Поставки выросли в Беларусь, Бразилию, Узбекистан, Болгарию и Афганистан.

Экспортные перевозки угля составили 25,8 млн тонн, увеличившись на 2,1%.

В целом за девять месяцев 2026 года по железным дорогам Казахстана перевезли 241,7 млн тонн грузов. Это на 3,4% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 233,7 млн тонн.