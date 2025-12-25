За последние три года в Казахстане увеличилось число нападений на медиков, сообщил в кулуарах Сената первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает BAQ.KZ.

Сенаторы приняли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по усилению защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей.

"С каждым годом, к сожалению, таких случаев становится больше. Если, например, в 2019–2020 годах фиксировалось порядка 5–10 нападений в год, то за последние 2–3 года их число выросло почти до 70 и даже больше — нападений на медицинских работников. Если помните, в прошлом году в Алматы был летальный исход: врача застрелили при выходе с работы. В этом году тоже были разные случаи. Пострадали 25 врачей, двое из которых — резиденты (то есть фактически студенты), 33 средних медицинских работника и 9 водителей скорой медицинской помощи. К сожалению, имеет место такая негативная динамика, эта тенденция сохраняется", - сказал вице-министр.

Он отметил, что ранее медработники были защищены в рамках общих норм. Они были прописаны в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.

Теперь, согласно изменениям, органы внутренних дел смогут проводить дознание и досудебные расследования по случаям нападения на медработников.

"В рамках принятия закона компетенция полностью переходит к Министерству внутренних дел: они будут самостоятельно проводить соответствующие расследования, дознания, необходимые следственные мероприятия, экспертизы и обучение", - сказал вице-министр.

Напомним, что в рамках законопроекта Уголовный кодекс дополняется новой статьёй 380-3 — "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

За угрозу применения насилия предусмотрены: штраф от 200 до 500 МРП, либо исправительные работы, либо общественные работы до 300 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может составить до 3 лет ограничения или лишения свободы.

За применение насилия установлена отдельная ответственность: за насилие, не опасное для жизни и здоровья, предусмотрен штраф от 500 до 1000 МРП либо лишение свободы на срок от 2 до 3 лет. При отягчающих обстоятельствах — от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы.

Если насилие опасно для жизни и здоровья и повлекло тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах — от 7 до 12 лет.