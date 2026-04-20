Почти 700 тысяч нарушений зафиксировали на дорогах Казахстана

С мая 2025 года по 1 апреля 2026 года на дорогах республиканского значения в Казахстане зафиксировано около 698 тысяч признаков нарушений весогабаритных норм грузового транспорта, сообщает BAQ.KZ.

В КазАвтоЖол отмечают, что данные получены с автоматизированных станций измерения, работающих в круглосуточном режиме.

АСИ фиксируют массу, габариты, государственный номер, марку транспорта и межосевые расстояния. Информация автоматически передаётся в уполномоченные органы для принятия решений.

Перевозка грузов с превышением допустимых параметров ускоряет износ дорожного покрытия и увеличивает расходы на ремонт.

Протяжённость автомобильных дорог международного и республиканского значения в стране составляет около 25 тысяч километров, и их сохранность является приоритетом транспортной политики.

Для усиления контроля установлено 46 автоматизированных станций измерения, из которых 24 введены в эксплуатацию в 2025 году. Таким образом, за год их число увеличилось в два раза.

До 2028 года планируется довести количество таких станций до 126.

Нормы и штрафы

Согласно действующим нормативам, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 10 тонн, а максимальная масса транспортного средства - до 44 тонн в зависимости от конфигурации.

За превышение весогабаритных параметров предусмотрена административная ответственность.

Штрафы составляют от 40 до 1000 МРП в зависимости от степени нарушения и категории нарушителя.

Власти отмечают, что внедрение автоматизированного контроля позволит снизить нагрузку на бюджет и продлить срок службы автомобильных дорог.