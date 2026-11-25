В Казахстане продолжают бороться с незаконными свалками, обнаруживая их в том числе с помощью спутниковых снимков. С начала 2026 года в стране выявили 2 817 мест незаконного скопления мусора, большинство из которых уже ликвидировали. За экологические нарушения казахстанцев оштрафовали почти на 739 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Из обнаруженных стихийных свалок очистили 2 647. Еще 170 предстоит ликвидировать.

Отслеживать незаконные свалки с помощью спутников Министерство экологии и природных ресурсов совместно с компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» начало в 2018 году.

За это время количество выявляемых стихийных свалок заметно сократилось: в 2018 году их насчитывалось 8 680, а в 2026 году обнаружили 2 817.

Почти 178 тысяч нарушителей привлекли к ответственности

Наряду с космическим мониторингом в регионах проводят экологические рейды.

С начала года к проверкам привлекли более шести тысяч сотрудников полиции и создали свыше 900 мобильных групп. Всего по стране провели более 58 тысяч рейдов.

По их итогам к административной ответственности привлекли 177,8 тысячи нарушителей. Общая сумма штрафов составила 738,9 млн тенге.