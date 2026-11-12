Почти 76 лет: продолжительность жизни в Казахстане достигла исторического максимума

Казахстанцы живут дольше, чем когда-либо. Ожидаемая продолжительность жизни в стране достигла 75,97 года. С 2021 года плюс 5,6 года, а общая смертность снизилась на 9,2%.

За этими цифрами стоит ставка на раннее выявление болезней. Прежде всего сердечно-сосудистых и онкологических, ведь именно на них приходится значительная доля смертности.

С 2025 года скрининги расширили. Верхнюю границу возраста подняли с 70 до 76 лет. Мужчинам от 50 до 76 лет теперь проверяют риск инсульта. А все этапы онкоскрининга сделали бесплатными, в рамках гарантированного объема медпомощи. Страховка больше не важна.

Сложное лечение пришло в регионы. В стране работают 85 инсультных центров и 83 центра коронарного вмешательства. Развиваются роботизированная хирургия, трансплантология и кардиохирургия. Операций на открытом сердце стало больше на 7,2%.

Онкослужба изменилась заметнее всего. На базе Национального научного онкологического центра открыли первый в Центральной Азии центр протонной терапии. Плюс 14 современных линейных ускорителей. До 15 тысяч пациентов в год получают современное лучевое лечение, и большинству не нужно ради этого никуда ехать.

Растет сеть ПЭТ-центров. Актау и Кызылорда свои уже получили, на очереди Караганда, Усть-Каменогорск, Актобе и Шымкент.

Медицина дошла и до сел. За семь лет построили 1 259 медицинских объектов, из них 655 по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения». Более 200 сел впервые получили свою больницу или медпункт. Около миллиона сельчан теперь лечатся рядом с домом.

И деньги. Финансирование здравоохранения выросло в 3,4 раза, с 1 трлн теңге в 2019 году до 3,4 трлн теңге в 2026 году.