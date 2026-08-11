Почти 8 тысяч пациентов с тяжелыми травмами прошли лечение в Казахстане за пол года

За первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане медицинскую помощь получили 7802 пациента с множественными и тяжелыми сочетанными травмами. Такие состояния требуют быстрой диагностики и участия сразу нескольких специалистов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Речь идет о пациентах, которые одновременно получают несколько повреждений, например травмы головы, грудной клетки, внутренних органов или конечностей. В подобных случаях врачи должны быстро оценить состояние человека и определить, в какую клинику его направить.

В зависимости от тяжести пациентов доставляют в медорганизации, где есть нужные специалисты, диагностическое оборудование и возможность провести операцию.

В лечении могут одновременно участвовать травматологи-ортопеды, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и нейрохирурги.

Для сравнения, за весь 2025 год помощь при множественных травмах получили 16 833 пациента.

Отдельно в Минздраве привели данные Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Ж. Батпенова. В 2025 году там лечились 188 пациентов с тяжелыми сочетанными травмами.

В ведомстве отмечают, что при таких повреждениях многое зависит от скорости доставки пациента, диагностики и того, насколько быстро к лечению подключатся специалисты разных профилей.