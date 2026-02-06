– Деятельность Конституционной комиссии вызывает определенный интерес у обычных граждан. Согласно данным социологического исследования, проведенного методом телефонного опроса, 38,6% респондентов в той или иной степени следят за работой Комиссии, каждый девятый опрошенный (10,8%) следит за ней внимательно, еще 27,8% – время от времени.

Ключевыми источниками информации о работе Конституционной комиссии выступают Интернет и социальные сети, в том числе онлайн-трансляции заседаний: посты в социальных сетях назвали 37,3%, интернет-СМИ – 29,1%, короткие видео в социальных сетях – 28,7%. Наряду с Интернетом, по-прежнему высоким уровнем доверия у граждан пользуются телевизионные новости (32,6%). Деятельность Конституционной комиссии для населения достаточно значима – фактически каждый десятый опрошенный заявил, что обсуждает ее работу с друзьями и знакомыми, – отмечают в ассоциации.

Исследование также показывает, что значительное число граждан страны в той или иной степени осведомлено о проекте новой Конституции – около 30% так или иначе знакомы с ее текстом (22,5% – частично, 7,5% – знакомы с полным ее текстом). Еще 42,9% слышали о проекте новой Конституции, но не знакомы с ее содержанием. Это довольно высокие показатели, учитывая, что опрос проводился в течение нескольких дней сразу после публикации проекта.

Наиболее важными нормами и положениями проекта новой Конституции граждане считают неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных (39%), светский характер образования и воспитания (33%), большое внимание на науку и инновации (30,3%). Кроме перечисленного, достаточно значимыми выступили такие положения, как ценностные ориентиры (закон и порядок, экологичность, человекоцентричность) (23,9%), запрет смертной казни и защита права на жизнь (22,9%) и четкое разделение религии и государства (21,2%).

В восприятии опрошенных граждан наиболее важные положения, отраженные в преамбуле проекта новой Конституции, связаны с ценностями единства, мирного и гармоничного сосуществования как внутри страны, так и за ее пределами. Так, 31,8% выделили в качестве важной нормы укрепление единства народа Казахстана, 30,8% – стремление к миру и дружбе со всеми странами, 30,4% – призыв к бережному отношению к природе. В пятерку особо значимых ценностей, отраженных в преамбуле проекта новой Конституции, также вошли неукоснительность прав и свобод граждан (23,5%) и осознание высокой ответственности перед будущими поколениями (20,4%).

– Значительное большинство граждан страны (78,3%) поддерживают идею светскости, выраженную в предложении о четком разделении религии и государства, прописанном в новой Конституции. 45,3% полностью поддерживают данную норму, еще 33% скорее поддерживают ее. Каждый пятый опрошенный (20,7%) в той или иной мере не поддержал данную норму, – подчеркивают в Институте демократии.

Один из основных лейтмотивов проекта новой Конституции – развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства – широко поддерживается населением – 86,3% граждан поддержали закрепление данной ценности в Конституции. Количество поддержавших данную идею в 7 раз больше тех, кто ее не поддержал (12,2%).

Население страны в целом оптимистично рассматривает последствия принятия новой Конституции для себя лично – 65,3% опрошенных считают, что данные изменения положительно повлияют на их права и возможности как гражданина. 8,7% опасаются обратного – что реформы скажутся на них отрицательно. Еще 24% граждан убеждены, что внесенные изменения никак на них не повлияют.

Восприятие населением конституционной реформы в целом положительное и уровень ее поддержки среди граждан достаточно высок – подавляющее большинство опрошенных граждан (84,7%) заявили, что поддерживают предложенную Президентом Конституционную реформу и проект новой Конституции. Данное число суммирует тех, кто полностью ее поддерживает (35,2%) и тех, кто поддерживает ее, но менее уверенно (49,5%). В сумме доля граждан, не выразивших поддержки, составляет 13,5% (5,3% – полностью не поддерживают, 8,2% – скорее не поддерживают).