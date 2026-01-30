Исследовательский институт "Общественное мнение" в январе 2026 года провел телефонный опрос, направленный на выявление восприятия и оценки гражданами инициированной Главой государства конституционной реформы. Как выяснилось, почти 80% казахстанцев поддерживают конституционную реформу, передает BAQ.KZ.

В исследовании приняли участие 1200 респондентов – это граждане старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента. Из них 46% мужчин и 54% женщин, 64% городских и 36% сельских жителей. Телефонный опрос проводился среди абонентов сотовой связи, на казахском и русском языках.

– Результаты опроса показали, что в январе наибольшее внимание казахстанцев было сосредоточено на событиях общественно-политической и экономической повестки. Наиболее значимым событием месяца для респондентов стал Национальный курултай в Кызылорде – его отметили 32,7% опрошенных. На втором месте – вступление в силу нового Налогового кодекса (30,7%). Таким образом, общественно-политическая повестка доминирует в восприятии граждан. При этом казахстанцы замечают спортивные и культурные достижения соотечественников, которые традиционно являются источником гордости и патриотизма казахстанцев. Так, 18,3% респондентов отметили спортивные достижения шахматистки Бибисары Асаубаевой, ставшей трехкратной чемпионкой мира, 9,3% – успехи казахстанского теннисиста Александра Бублика и другие достижения, – рассказали в институте.

79% опрошенных воспринимают проводимые реформы как своевременные, из них 48,2% считают реформы "скорее своевременными", а 30,8% – "полностью своевременными".

Насколько, по Вашему мнению, своевременны политические реформы, предложенные Президентом на Национальном Құрылтай?

Варианты ответа Количество Проценты Полностью своевременны 369 30,8 Скорее своевременны 578 48,2 Скорее несвоевременны 93 7,8 Совершенно несвоевременны 72 6,0 Затрудняюсь ответить 88 7,3 Всего 1200 100,0



– Среди наиболее значимых и запомнившихся реформ респонденты чаще всего называли переход к однопалатному Парламенту (31,1%), учреждение должности вице-президента (21,6%), создание Халық Кеңесі (20,1%), а также проведение конституционной реформы в целом (15,2%). Вместе с тем результаты опроса показывают, что часть общества пока остается вне активного обсуждения общественно-политической повестки. Так, 24,4% респондентов сообщили, что ничего не знают о Национальном курултае, – отмечают в институте.

Отдельный блок вопросов был посвящен ожиданиям казахстанцев от предстоящих реформ.

В первую очередь они связывают их с повышением открытости и устойчивости государства. Респонденты отмечают необходимость усиления обратной связи между государством и населением (32,3%), улучшения качества государственного управления (23,3%), формирования более устойчивой политической системы (18,9%), укрепления независимости страны (17%), расширения диалога государства и общества (12,1%), усиления роли Парламента (11,3%) и дальнейшей демократизации (9,3%).

Значительная часть опрошенных напрямую связывает проведение конституционной реформы с улучшением личного благосостояния. В совокупности 65,1% респондентов считают, что предлагаемые изменения позитивно скажутся на их жизни и уровне благосостояния: 34% ответили "да, однозначно", еще 31,1% – "скорее да".

От нового Парламента граждане прежде всего ожидают большей открытости, эффективности работы и активного диалога с населением. Респонденты выразили надежду, что депутаты Құрылтай будут больше прислушиваться к мнению граждан (37,8%) и принимать решения, направленные на улучшение качества жизни людей (32%).

Кроме того, казахстанцы ожидают появления новых лиц в обновленном Парламенте (11,1%), расширения публичных дискуссий и вовлеченности (6,2%), а также усиления влияния законодательного органа в целом (6%).

Что касается ожиданий граждан от нового высшего консультативного органа – Халық Кеңесі, в состав которого, как предполагается, войдут представители этнокультурных объединений, маслихатов, общественных советов и НПО, то, по мнению большинства респондентов, он будет представлять интересы всех в равной степени. Так ответили 66,2% опрошенных.

Значительно меньшая часть респондентов полагает, что в своей деятельности и принимаемых решениях Халық Кеңесі будет в большей степени ориентироваться на интересы отдельных групп: маслихатов (8,8%), крупных общественных объединений (7,3%), региональных общественных советов (5%) или этнокультурных объединений (4,8%).

В целом результаты социологического исследования свидетельствуют о заинтересованности и достаточно высокой осведомленности граждан о сути проводимой конституционной реформы, полномочиях новых институтов представительной демократии, а также о наличии запроса на их открытую и эффективную работу.

Как следствие, подавляющее большинство опрошенных граждан выразили поддержку предстоящей конституционной реформе. В совокупности это 78,4% респондентов, из которых 40,1% "скорее поддерживают" реформу, а 38,3% "полностью поддерживают", что подтверждает тезис о ее своевременности и общественной востребованности.

Президент говорил, что предстоящие изменения в Конституцию являются масштабными. Насколько Вы поддерживаете конституционную реформу?