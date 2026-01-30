Почти 80% казахстанцев поддерживают конституционную реформу – исследование
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Исследовательский институт "Общественное мнение" в январе 2026 года провел телефонный опрос, направленный на выявление восприятия и оценки гражданами инициированной Главой государства конституционной реформы. Как выяснилось, почти 80% казахстанцев поддерживают конституционную реформу, передает BAQ.KZ.
В исследовании приняли участие 1200 респондентов – это граждане старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента. Из них 46% мужчин и 54% женщин, 64% городских и 36% сельских жителей. Телефонный опрос проводился среди абонентов сотовой связи, на казахском и русском языках.
– Результаты опроса показали, что в январе наибольшее внимание казахстанцев было сосредоточено на событиях общественно-политической и экономической повестки. Наиболее значимым событием месяца для респондентов стал Национальный курултай в Кызылорде – его отметили 32,7% опрошенных. На втором месте – вступление в силу нового Налогового кодекса (30,7%).
Таким образом, общественно-политическая повестка доминирует в восприятии граждан. При этом казахстанцы замечают спортивные и культурные достижения соотечественников, которые традиционно являются источником гордости и патриотизма казахстанцев. Так, 18,3% респондентов отметили спортивные достижения шахматистки Бибисары Асаубаевой, ставшей трехкратной чемпионкой мира, 9,3% – успехи казахстанского теннисиста Александра Бублика и другие достижения, – рассказали в институте.
79% опрошенных воспринимают проводимые реформы как своевременные, из них 48,2% считают реформы "скорее своевременными", а 30,8% – "полностью своевременными".
Насколько, по Вашему мнению, своевременны политические реформы, предложенные Президентом на Национальном Құрылтай?
|
Варианты ответа
|
Количество
|
Проценты
|
Полностью своевременны
|
369
|
30,8
|
Скорее своевременны
|
578
|
48,2
|
Скорее несвоевременны
|
93
|
7,8
|
Совершенно несвоевременны
|
72
|
6,0
|
Затрудняюсь ответить
|
88
|
7,3
|
Всего
|
1200
|
100,0
– Среди наиболее значимых и запомнившихся реформ респонденты чаще всего называли переход к однопалатному Парламенту (31,1%), учреждение должности вице-президента (21,6%), создание Халық Кеңесі (20,1%), а также проведение конституционной реформы в целом (15,2%).
Вместе с тем результаты опроса показывают, что часть общества пока остается вне активного обсуждения общественно-политической повестки. Так, 24,4% респондентов сообщили, что ничего не знают о Национальном курултае, – отмечают в институте.
Отдельный блок вопросов был посвящен ожиданиям казахстанцев от предстоящих реформ.
В первую очередь они связывают их с повышением открытости и устойчивости государства. Респонденты отмечают необходимость усиления обратной связи между государством и населением (32,3%), улучшения качества государственного управления (23,3%), формирования более устойчивой политической системы (18,9%), укрепления независимости страны (17%), расширения диалога государства и общества (12,1%), усиления роли Парламента (11,3%) и дальнейшей демократизации (9,3%).
Значительная часть опрошенных напрямую связывает проведение конституционной реформы с улучшением личного благосостояния. В совокупности 65,1% респондентов считают, что предлагаемые изменения позитивно скажутся на их жизни и уровне благосостояния: 34% ответили "да, однозначно", еще 31,1% – "скорее да".
От нового Парламента граждане прежде всего ожидают большей открытости, эффективности работы и активного диалога с населением. Респонденты выразили надежду, что депутаты Құрылтай будут больше прислушиваться к мнению граждан (37,8%) и принимать решения, направленные на улучшение качества жизни людей (32%).
Кроме того, казахстанцы ожидают появления новых лиц в обновленном Парламенте (11,1%), расширения публичных дискуссий и вовлеченности (6,2%), а также усиления влияния законодательного органа в целом (6%).
Что касается ожиданий граждан от нового высшего консультативного органа – Халық Кеңесі, в состав которого, как предполагается, войдут представители этнокультурных объединений, маслихатов, общественных советов и НПО, то, по мнению большинства респондентов, он будет представлять интересы всех в равной степени. Так ответили 66,2% опрошенных.
Значительно меньшая часть респондентов полагает, что в своей деятельности и принимаемых решениях Халық Кеңесі будет в большей степени ориентироваться на интересы отдельных групп: маслихатов (8,8%), крупных общественных объединений (7,3%), региональных общественных советов (5%) или этнокультурных объединений (4,8%).
В целом результаты социологического исследования свидетельствуют о заинтересованности и достаточно высокой осведомленности граждан о сути проводимой конституционной реформы, полномочиях новых институтов представительной демократии, а также о наличии запроса на их открытую и эффективную работу.
Как следствие, подавляющее большинство опрошенных граждан выразили поддержку предстоящей конституционной реформе. В совокупности это 78,4% респондентов, из которых 40,1% "скорее поддерживают" реформу, а 38,3% "полностью поддерживают", что подтверждает тезис о ее своевременности и общественной востребованности.
Президент говорил, что предстоящие изменения в Конституцию являются масштабными. Насколько Вы поддерживаете конституционную реформу?
|
Варианты ответа
|
Количество
|
Проценты
|
Полностью поддерживаю
|
459
|
38,3
|
Скорее поддерживаю
|
481
|
40,1
|
Скорее не поддерживаю
|
116
|
9,7
|
Не поддерживаю
|
109
|
9,1
|
Затрудняюсь ответить
|
35
|
2,9
|
Всего
|
1200
|
100,0
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- Какие изменения ожидаются в пенсионных накоплениях в Казахстане в 2025 году?
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск